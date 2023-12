Weekend di festa a Miagliano tra slitte di Natale, auguri e pranzi condivisi

E' stato un weekend di festa quello di sabato e domenica scorsa per la comunità di Miagliano, dove si sono svolti i tradizionali appuntamenti natalizi. In prima linea, l'amministrazione comunale e tutte le realtà associative del paese coinvolte per dar vita alla magia del Natale, in particolare per i più piccini.

Sabato, infatti, la Scuola dell'Infanzia di Miagliano, l'Associazione Genitori Serendipity, la Pro Loco e l'Oratorio hanno festeggiato il Natale con i canti dei bambini in piazza del Comune: tutti vestiti da piccoli aiutanti del simpatico vecchietto vestito di rosso. E' stato così possibile inaugurare anche la nuova installazione artistica dell'artista Federico Airoldi, il quale ha donato una slitta fatta interamente a mano, e sulla quale tutti possono salire e fotografarsi e taggare così le foto con l'hashtag #sleigh #miagliano.

Il pomeriggio si è concluso con l'arrivo proprio di Babbo Natale. Domenica invece si sono svolti gli auguri della San Lorenzo Calcio presso la sede di Andorno, alla quale hanno preso parte anche il vicesindaco Mauro Vinetti e il sindaco di Sagliano Micca Andrea Antoniotti e l'assessore di Andorno Micca Edgardo Magenga. Occasione questa per Vinetti per ricordare come le associazioni sportive dei paesi svolgano un'importante funzione educativa a beneficio delle famiglie e degli stessi ragazzi.

La domenica è proseguita con il tradizionale pranzo dell'Oratorio di Miagliano rivolto a tutti gli anziani del paese, a cui hanno preso parte anche il sindaco Alessandro Mognaz, assieme al vice Vinetti e al parroco, don Renato Bertolla. Ancora un volta, il paese di Miagliano si dimostra una comunità viva e coesa.