Nuoto, ultimo impegno agonistico per le Rane Rosse di Biella (foto dalla pagina Facebook di In Sport Biella - Piscina M. Rivetti)

Prima tappa della Coppa Parigi 2023-24 e ultimo impegno agonistico dell’anno per il team In Sport Rane Rosse di Biella. I ragazzi allenati dai tecnici Riccardo Mosca e Timothy Zanolini in vasca venerdì 23 dicembre allo stadio del nuoto di Torino.

Con l’immancabile foto di rito in versione natalizia. Fatiche terminate, tre giorni di meritato riposo, poi da mercoledì 27 dicembre la ripresa degli allenamenti con doppie sedute per tutto il periodo natalizio.