Bocce, Vallemosso Mossese, San Secondo Bennese e Novara regine del giovedì

Vallemosso Mossese, San Secondo Bennese e Novara Bocce sono le quadrette vincitrici del notturno di bocce del giovedì , torneo in cui 22 quadrette, suddivise in 3 gironi, si sono sfidate per 7 serate di eliminatoria fino alla serata finale di martedì 7 dicembre al bocciodromo di Tollegno.

Vallemosso Mossese (Mauro Ciocchetti, Gianni Rainero, Alessandro Comuzio, Marco Barberis) ha vinto il girone A battendo 13-7 in finale Burcina (Roberto Cerruti, Giorgio Baratella, Paolo Mosca, Enrico Carlino).

La quadretta Alesssandro Marzanati, Luca Scaglia, Ezio Finotto, Mauro Angarano di San Secondo Bennese trionfa nel girone B superando nell’ultimo atto 9-8 Burcina (Raimondo Congiu, Davide Travaglini, Paolo Ramella Pollone, Roberto Ramella Pollone).

Il girone C è di Novara Bocce (Luca Novarina, Antonio Garosi, Enrico Barinotti, Alessandro Pasqua) che sconfigge 8-1 in finale Bocce Valdengo (Stefano Taribello, Sergio Banderè, Sergio Tamagno, Mauro Didoné).