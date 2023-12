Crosa: Torna l'emozionante tradizione del Presepe Vivente FOTO e VIDEO

Ieri sera, 24 dicembre, a Crosa, l'atmosfera natalizia si è fatta avvertire in modo straordinario grazie al magico Presepe vivente itinerante. Molti cittadini si sono uniti con gioia agli attori della rappresentazione che ha preso il via dalla Chiesa del paese, per poi condurre la Sacra Famiglia in una toccante visita attraverso le varie frazioni. Nelle borgate l'accoglienza è stata calorosa e la preparazione di dolci, stuzzichini e bevande calde hanno deliziato e riscaldato cuori e animi di tutti i presenti.

La vera protagonista di questa affascinante passeggiata "notturna" è stata l'incredibile compagnia e il desiderio di ricreare il mitico viaggio di Giuseppe e Maria per il Censimento. Questa esperienza ha condotto tutti in frazioni spesso poco conosciute del paese addobbato a festa, trasformando la serata in un'opportunità unica di condivisione e di un caldo momento familiare. In questo contesto, le differenze di età, provenienza o qualsiasi altra costruzione sociale hanno perso ogni significato di fronte ad un'occasione così speciale, in cui mostrare il proprio cuore senza riserve e con sorrisi, abbracci e il piacere di gustare insieme un buon bicchiere di Vin Brulée.