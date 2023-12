Auto fuori strada finisce contro un albero, un uomo in ospedale FOTO

Sarà da stabilire la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto poco prima delle 20 di oggi, 25 dicembre, sulla Strada Provinciale 209, tra i comuni di Ronco Biellese e Ternengo.

Per cause da accertare un'auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Ferito il conducente, assistito da alcuni automobilisti fino all'arrivo dei sanitari del 118. Poi è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Al momento la strada è chiusa al traffico.