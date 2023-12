Ancora liti in famiglia o tra vicini, perfino alla Vigilia e nella notte di Natale (foto di repertorio)

Non c'è pace nel Biellese sul fronte delle liti in famiglia o tra vicini di casa. Perfino alla Vigilia e nella notte di Natale i Carabinieri sono intervenuti per riportare alla calma le parti coinvolte e informarle delle loro facoltà di legge. Le discussioni sono avvenute nei comuni di Andorno Micca, Biella, Pettinengo e Zumaglia.