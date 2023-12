Vigliano, dal Comune l'augurio di un buon Natale ai cittadini

“Auguri belli a tutti, per un Natale sereno, in cui essere capaci di ricercare, ovunque e fino in fondo, la felicità”. A scriverlo il comune di Vigliano Biellese sul proprio sito web.

E, citando Roberto Benigni, aggiunge: "Ce l’hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l’hanno data in regalo, in dote. Ed era un regalo così bello che l’abbiamo nascosto come fanno i cani l’osso, che lo nascondono. E molti di noi lo fanno così bene che non si ricordano dove l’hanno messo. Ma ce l’abbiamo, ce l’avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all’aria. I cassetti, i comodini che c’avete dentro. Vedrete che esce fuori. C’è la felicità. […] E anche se lei si dimentica di noi, non ci dobbiamo mai dimenticare di lei".