Valdilana, gli auguri di Buon Natale dal sindaco Carli: “Sogniamo futuro del paese e impegniamoci a fare la nostra parte”

“Porgo a tutti i cittadini di Valdilana i migliori auguri di Buone Feste da parte mia e dell’Amministrazione comunale”. A scrivere il sindaco sui propri canali social.

E aggiunge: “Faccio mie le parole scritte da Claudia Loi ai bambini della primaria di frazione Ronco, in occasione dell'intitolazione della scuola alla sorella Emanuela: 'Dobbiamo coltivare i sogni nei nostri cuori e la convinzione che con i nostri piccoli comportamenti possiamo fare molto per cambiare il mondo'. Credo sia il miglior augurio per il nuovo anno: ripartiamo insieme sognando il futuro del nostro paese e impegniamoci a fare la nostra parte”.