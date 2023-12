Ultimo Natale da sindaco di Bioglio, Stefano Ceffa scrive ai cittadini

“Il Natale si avvicina anche quest’anno e la domanda di quale augurio rivolgervi è d’obbligo. Lo è tanto più per me alla vigilia del mio ultimo Natale come vostro sindaco”. A scriverlo il primo cittadino di Bioglio Stefano Ceffa.

E aggiunge: “Alcuni auguri li ho già rivolti in occasione della nostra Festa Patronale. Oggi sento il bisogno del cuore di augurare ancora una volta a questo paese di crescere sempre più nella comprensione del valore della comunità. Andiamo verso tempi difficili. Siamo davanti a tensioni internazionali con l’incubo di due guerre che conosciamo per la quotidiana informazione che riceviamo che si sommano alle troppe guerre dimenticate”.

“Incertezza, paure, inquietudini. Come uscirne? - si domanda Ceffa - Non esiste una ricetta, esiste però la realtà, quella che ci è più vicina che ci dice che vale la pena sperare. Personalmente credo che viviamo in un paese davvero bello. Il nostro cielo così bello, il verde della nostra Rovella, forse un po’ invadente ma così ricco di storia e possibilità. Abbiamo risorse incredibili, il nostro ambiente, gli spazi di cui disponiamo, i servizi, le nostre associazioni, penso che non ci manchi nulla. Si lo so un negozio, ogni settimana registriamo richieste e dichiarazioni di volontà rispetto a riaperture ma per ora nessuna si è concretizzata. Abbiamo fiducia e anche quella sfida la vinceremo”.

“Ecco, per questo Natale auguro al nostro paese proprio questo, ritrovarsi a cantare insieme, mano nella mano, pensando che il dono più prezioso che abbiamo è chi è vicino a noi – conclude - Il futuro così non ci farà paura. Buon Natale a tutti e Buon 2024”.