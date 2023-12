Castelletto Cervo, mercoledì si riunisce il Consiglio Comunale

Sessione straordinaria del Consiglio Comunale di Castelletto Cervo mercoledì 27 dicembre, alle 15:30 presso la sala consiliare.

Sono 11 i punti all’ordine del giorno. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente. Ratifica della delibera di Giunta comunale dello scorso 28 novembre che ha disposto una variazione al bilancio di previsione 2023.Approvazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio ricerca e consulenza per il 2024Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione .Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie. Conferma dell'aliquota dell’addizionale comunale IRPEF 2024. Conferma delle aliquote per l'applicazione IMU 2024. Gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali per il 2024. Presa d'atto della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio 2024-2026. Esame ed approvazione del bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026. Piano di razionalizzazione delle società partecipate.