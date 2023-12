Candelo, dal Comune un bel regalo di Natale per i bimbi nati quest'anno (foto dalla pagina Facebook di Paolo Gelone, sindaco di Candelo)

Al via la distribuzione dell'ormai tradizionale regalo dell'amministrazione a tutti i bambini nati quest'anno residenti a Candelo.

Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Da diversi anni dedichiamo questa piccola attenzione alle famiglie. Un modo per partecipare alla gioia dei genitori, per far sentire loro vicina la comunità, ma anche un augurio speciale all'insegna della cultura e della lettura, valori importante che speriamo possano accompagnare sempre tutti questi piccoli candelesi".

"E questa gli auguri sono accompagnati da un'ulteriore sorpresa - aggiunge - stiamo preparando una nuova iniziativa dedicata a bimbi e famiglie che terremo presto e che li coinvolgerà concretamente. La distribuzione è a domicilio a cura dell'amministrazione comunale: a casa delle famiglie arriverà direttamente la busta regalo. Per i bimbi nati a fine dicembre, la consegna verrà effettuata anche a gennaio”.