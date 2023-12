Torino protagonista della foto del giorno della Nasa: la Basilica di Superga è l'immagine di Natale

Torino grande protagonista della "foto del giorno" della Nasa. La Basilica di Superga, immortalata con la Luna piena e il profilo del Monviso, tutti allineati, dal fotografo torinese Valerio Minato, è la "Apod" - Astronomy picture of the day, la foto astronomica del giorno, riconoscimento assegnato dalla Nasa e dalla Michigan Technological University (Mtu) per la giornata del 25 dicembre.

La foto è intitolata 'Cattedrale, montagna, Luna'. è stata scattata 10 giorno fa, il 15 dicembre 2023. Lo stesso Minato aveva spiegato su Facebook: "Superga ed il Monviso hanno avuto un appuntamento indimenticabile con la Luna. Ieri pomeriggio, dalle alture di Castagneto Po, è andato in scena un momento davvero magico. In una piccolissima porzione di cielo, per pochissimi secondi, il Re di Pietra, la basilica di Superga e la falce di Luna crescente si sono incontrati regalando uno spettacolo unico. Ben visibile anche la cosiddetta Luna cinerea: durante la prima ed ultima fase del ciclo lunare la luce del Sole viene riflessa dalla Terra verso la Luna, illuminandone la porzione di superficie in ombra".