All’Ospedale di Biella Luigi è arrivato in dono nel giorno di Natale

Il piccolo Luigi è il dono atteso all’Ospedale di Biella ed arrivato il giorno di Natale. È nato questa mattina alle 8.40 ed è l’800 nato del 2023 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio biellese, diretto da Bianca Masturzo che ha così commentato: “Questo risultato è motivo di grande soddisfazione per tutta l’èquipe, per la Direzione dell’ASLBI. Condividiamo la nostra gioia come messaggio di speranza e come augurio per tutto il territorio biellese. Ringrazio il mio team: medici, ostetriche e operatrici sanitarie che lavorano tutti i giorni con entusiasmo e professionalità”.

Non si raggiungeva questo traguardo dal 2019, a cui sono seguiti anni di continua decrescita. Oggi il punto nascita dell’ASL di Biella festeggia il Natale con un lieto evento e in controtendenza rispetto a numerosi altri centri italiani che registrano una decrescita dovuta alla denatalità che colpisce il nostro Paese.

Si attendono quindi gli ultimi giorni del 2023 per festeggiare l’incremento di parti del Punto Nascita biellese che quest’anno è in netta crescita. L’Azienda Sanitaria di Biella è lieta di poter annunciare una notizia così bella in un giorno di festa e porge i migliori auguri per un felice Natale ai genitori del piccolo Luigi, Luana ed Alessandro, ai professionisti dell’ASLBI e a tutti i cittadini!