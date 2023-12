Messa di Natale in Duomo, vescovo Farinella: “Dio ci offre bontà e tenerezza” (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Duomo di Biella gremito questa notte, lunedì 25 dicembre, per la Messa di Natale celebrata dal Vescovo Roberto Farinella, accompagnato dal coro della cattedrale.

Durante l’omelia Monsignor Farinella ha parlato della Natività e del profondo significato del Natale, per la nostra storia, cultura, arte e musica. Ha poi ricordato il Presepe di Greccio, in provincia di Rieti, fondato nel 1223 per volere di San Francesco d’Assisi, un patrimonio storico e religioso che quest’anno ha compiuto 800 anni.

Ecco l’augurio del Vescovo di Biella per il Natale 2023: “Carissimi, in cerca di Luce vera siamo accorsi qui, in questa santa notte per una segreta attrazione dell’anima. Assetatati di gioia come siamo, possiamo trovare pace solo facendo esperienza di verità e di amore, che sono il dono che ci porta il Figlio di Dio, nato per noi, il principe della Pace. Davanti a questo bambino, avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, gioiscono con Maria e Giuseppe, gli umili pastori, gioiamo noi. Lasciamoci attrarre dal suo amore inestinguibile, che sazia ogni nostro desiderio e ci rende capaci, a nostra volta, di bontà e di tenerezza. Sono questi i doni che Dio ci offre e vuole farci; quindi, accogliamoli e condividiamoli con i nostri fratelli. Solo così il Natale sarà un vero e santo Natale! Auguri a tutti di un Natale di Pace!”.