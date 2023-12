L'appello di Uncem: “Linee di energia più efficaci, Stato torni a investire”

"L'emergenza climatica delle ultime ore mette in profonda crisi le reti di energia elettrica. Media e bassa tensione in particolare, nelle Valli di Lanzo, in Val Chisone e nei territori torinesi tormentati da fohn e da incendi. Richiedono manutenzioni delle quali in più di un'occasione abbiamo parlato con i Prefetti e con i vertici di E-Distribuzione. Abbiamo bisogno come Paese e come montagna di nuovi investimenti su queste reti. Famiglie e territori, imprese e comunità non possono rimanere più di trenta ore senza energia elettrica. Investire su interramento di reti, su nuove cabine primarie, su generatori e gruppi di continuità per i Comuni, è necessario. Deve farlo lo Stato, con le Regioni. È una urgenza nuova, imposta dai cambiamenti climatici. Lo Stato deve tornare a investire. Sul PNRR c'era troppo poco su smart grid e reti resilienti per l'energia. Occorre fare di più. Dare continuità a investimenti e dare, come Stato, maggiori e migliori risposte ai cittadini. Lo impone il cambiamento climatico. La crisi drammatica che stiamo vivendo".

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.