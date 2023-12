Mongrando, approvato bilancio di previsione in consiglio. Filoni: “No all'aumento delle tasse comunali”

Lunedi 18 dicembre, in un clima disteso e sereno, si è svolto a Mongrando il Consiglio Comunale. All’ordine del giorno oltre 16 punti da discutere tra cui l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/26 e l’approvazione della nota di aggiornamento del DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato).

“Per alcune delibere i consiglieri di minoranza si sono astenuti ma per molte hanno votato all’unanimità con parere favorevole – spiega il sindaco Antonio Filoni - Nonostante il momento di forte instabilità del mercato finanziario e alle turbolenze economiche dovute all’aumento significativo del prezzo di gas e di luce, questa amministrazione non ha aumentato le cosiddette tasse comunali. In attesa dei fondi del PNRR, per quanto concerne gli stanziamenti per i lavori pubblici, non chiudiamo il libro delle speranze”.

Di seguito il programma dei lavori pubblici per l’annualità 2024 che l'amministrazione intende portare avanti: realizzazione del marciapiede e parcheggio in via Provinciale (190mila euro); manutenzione straordinaria dello stabile residenziale in via alle Scuole (già richiesti Fondi PNRR per una cifra pari a 613.572 euro); riqualificazione della Piazza XXV Aprile per un importo pari a 200mila euro; sostituzione parziale degli infissi del Municipio (con contributi già stanziati dallo Stato pari a 50mila euro; rifacimento della copertura del Polivalente (90mila euro); manutenzione straordinaria strade (90mila euro); rifacimento della pavimentazione dei locali della Scuola Secondaria di 1° grado (già richiesti fondi per circa 388.096 euro. Inoltre proseguono le attività nell’ambito degli interventi per la digitalizzazione, finanziati con i fondi PNRR di PA DIGITALE 2026.