Biella 4 Racing, una serata di auguri in allegria

Si è svolta presso il Lorien Pub, la tradizionale serata degli auguri di casa Biella 4 Racing, con il consueto ritrovo del giovedì sera che in questo caso si è tramutato in occasione di brindisi e di scambio degli auguri per le imminenti feste Natalizie ormai alle porte.

“È stata una bella serata, trascorsa fra le chiacchiere e le risate, accompagnata da un bicchiere di spumante e gli immancabili panettone e pandoro”, commentano gli esponenti B4R, “una serata a cui teniamo particolarmente tutti gli anni per lo spirito che accompagna il nostro Sodalizio”.

Naturalmente non son mancati gli aneddoti ed i racconti. “Proprio così, come sempre accade in questi casi, si rivivono un po’ le gesta della stagione ormai conclusa in attesa della Cena Sociale, una stagione che ci ha visto migliorare e che ci ha dato anche delle belle soddisfazioni in termini di risultati, come i podi di classe al Rally Lana ed al Rally Vigneti Monferrini, e le vittorie ed i podi di Raggruppamento, sia assoluti che nelle varie prove, del Challenge Aci Biella di regolarità. Un po’ di sfortuna non è mancata, con un paio di podi sfuggiti proprio negli ultimi tratti cronometrati, ma fa parte del gioco”.

Non sono mancate le collaborazioni così come l’organizzazione di eventi. “Esattamente, il nostro Remember Alberto Caligaris è cresciuto molto, incrementando le adesioni del 50% rispetto allo scorso anno in un periodo pieno di manifestazioni, con percorsi e format molto apprezzati. Le collaborazioni proseguono ormai consolidate, a partire da quella con la Scuderia Del Grifone, che ci rende molto orgogliosi e che si rinnoverà anche nel 2024, con già alcune idee che stiamo cercando di concretizzare per i primi mesi dell’anno, fino a quella con Corriamo per Un Sorriso, che ci vedrà partner anche la prossima stagione”.

Una stagione per la quale avete già buttato le basi. “Sì, una stagione 2024 che partirà con il 5° Corso Base Prima Licenza abbinato al 5° Corso Regularity Rally, quest’ultimo incentrato sulla nuova regolarità a media che prenderà il via quest’anno, maggiori informazioni sulle nostre pagine social. Per quanto riguarda le gare, invece, alcuni esponenti han già fatto trapelare i loro programmi, mentre per altri sono in via di definizione, ed a breve comunicheremo anche la data del nostro Remember. Ora qualche giorno di meritato riposo, e poi ripartiremo più carichi che mai!”.