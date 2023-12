Riascoltati per voi: Michael Bublé - Bublé (2013)

Sedicesimo ed ultimo appuntamento per l’anno 2023 con la rubrica “Riascoltati per voi”. Domani è Natale, quindi è d’obbligo ascoltare Michael Bublé. Cin-cin!

Battute a parte, con la sua voce calda e suadente tipica dei crooner (cito testualmente da Wikipedia: col termine crooner vengono indicati cantanti che, soprattutto uomini, si esibiscono con uno stile dolce, ottenuto grazie a microfoni di qualità superiore che captano i suoni meno intensi e una più ampia gamma di frequenze, dando la possibilità al cantante di accedere a una gamma dinamica più ampia e di esprimere la propria voce in una maniera più personale), Michael Bublé sforna un album che, secondo il mio modesto parere, è e rimarrà nella storia della musica.

E vi dirò di più scomodando paragoni mica da ridere: secondo me Bublé non è secondo a giganti come Bing Crosby, Dean Martin, Perry Como, Nat King Cole, il nostro compianto Fred Bongusto o perché no a Frank Sinatra, sì proprio lui! Si signori, perché con il suo album del 2013, dimostra tutto il suo talento e fidatevi che è veramente tanto. Nell’omonimo album si possono ascoltare una raccolta di cover di classici del pop, soul e jazz, e Bublé si dimostra ancora una volta un interprete veramente magistrale grazie anche ad una produzione di altissima qualità. Basta ascoltare brani come la vivace "Fever", che Bublé canta con una passione contagiosa, oppure “Moondance", un'interpretazione elegante e raffinata di un classico di Van Morrison.

Ma vogliamo parlare di "Kissing a Fool”? Una ballata romantica che Bublé rende ancora più commovente con la sua voce. L’album prosegue con l’energica ballata "For Once in My Life”, uno dei tanti classici dei Bei Gees interpretato con grande sentimento in un commovente duetto in collaborazione con Barry Gibb. Ma anche la stessa "Crazy Little Thing Called Love”, cover dei Queen, con il suo tocco personale e originale, Bublé fa sì che l’interpretazione sia sopra le righe. Ed è così che via via tutti i brani compresi in questa raccolta sono tutti di altissima qualità fino ad arrivare all’ultimo brano, la dolce "The Way You Look Tonight", ennesima dimostrazione dell’immenso talento di Bublé come interprete di canzoni d'amore. Come diceva lo spot della Pandoro Balocco: «fate i buoni» e apprezzate “Bublè”, perché a conti fatti è sicuramente l’ennesimo disco da ascoltare e riascoltare… durante queste feste Natalizie! Buon Natale a tutti voi, cin-cin!

I miei brani preferiti sono: “Fever”; “Moondance”; “Crazy Little Thing Called Love”; “Sway” e “Come Fly With Me”. Voto: 8

Tracce: 1) Fever – 3:5 2) Moondance – 4:13 3) Kissing a Fool – 4:34 4) For Once in My Life – 2:32 5) How Can You Mend a Broken Heart – 3:54 6) Summer Wind – 2:54 9) You’ll Never Find Another Love like Mine – 4:04 8) Crazy Little Thing Called Love – 3:09 9) Put Your Head on My Shoulder – 4:26 10) Sway – 3:08 11) The Way You Look Tonight – 4:37 12) Come Fly With Me – 3:30 13) That’s All – 3:59 Durata: 49 minuti circa

Formazione: Michael Bublé (voce); David Foster (pianoforte, basso e sintetizzatore); Michael Thompson (chitarra); Frank Capp (batteria); Felipe Elgueta (sintetizzatore e programmazione); Dean Parks (chitarra); Joe LaBarbera (batteria); Randy Waldman (tastiera e pianoforte); Neil Devor (sintetizzatore e programmazione); John Pisano (chitarra); Vinnie Colaiuta (batteria); Raphael Padilla (percussioni); Jochem van der Saag (programmazione); Mike Melvoin (pianoforte); Heitor Pereira (chitarra); Gary Grant (tromba); Bob Sheppard (sax); Dave Buroff (sax) e Barry Gibb (cori)

A voi è piaciuto? Avete un particolare ricordo risalente al 2013? Che musica ascoltavate? In quell’anno, qual era il vostro album preferito? Mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Bublé” ma anche di Michael Bublé e della sua musica, condividete e commentate! Restate connessi, vi aspetto al prossimo ascolto… e Buon Natale!