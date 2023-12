Concerti di Natale a Pralungo e Tollegno con gli allievi delle scuole

In settimana gli allievi delle scuole medie di Tollegno e Pralungo hanno tenuto nelle rispettive chiese parrocchiali i concerti di Natale, entrambi diretti dalla professoressa Maria Francesca Garbaccio e presentati dal professor Alberto Triverio.

Il repertorio spaziava da una carola del XV secolo che in apertura inneggiava ai buoni sentimenti, al sempre attuale Blowin' in the wind che attraverso il suo testo esprime una ferma protesta contro la guerra, per poi concludere con Heal the world di Michael Jackson perché dare una mano al mondo e prenderci cura del nostro pianeta per renderlo un posto migliore è per tutti una priorità. A Pralungo i ragazzi di prima hanno messo in scena una divertente parodia che derideva l'aspetto consumistico del Natale, anche i colleghi di Tollegno hanno ripreso lo stesso tema ma chiamando in causa Dino Buzzati; i ragazzi più grandi, invece, hanno ricordato l'episodio della tregua di Natale tra le trincee della Prima Guerra Mondiale.