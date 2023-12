Un brindisi in compagnia per festeggiare l'arrivo del Natale e scambiarsi gli auguri. È il programma predisposto dagli Alpini del Gruppo Cossato-Quaregna. L'appuntamento è stasera, 24 dicembre, al termine della Santa Messa delle 21.30, in piazza Chiesa, a Cossato. Per l'occasione, ci sarà vin brulè, con cioccolata calda, panettone e pandoro.