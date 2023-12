Vandali a Cavaglià, imbrattati segnali con vernice nera. Sindaco: “È la 4° volta che succede”

Vandali in azione a Cavaglià. Lo denuncia il sindaco Mosè Brizi sui canali social del Comune: “E’ la quarta volta che, nei pressi dell’innesto del prolungamento della Strada Comunale delle Fontane con la SP 143, viene imbrattato con della vernice nera un segnale che indica una cascina. Ogni volta perdiamo tempo per andare a verificare, ripulire il cartello, sistemarlo e cercare di fare in modo che non si deteriori del tutto".

"Al di là delle ragioni personali, e mi viene difficile capire quale risultato se ne tragga, tale gesto in termini di ore perse, dai nostri cantonieri, è già costato alcune centinaia di euro al Comune, e fatto perdere tempo, durante il quale si sarebbe potuto fare qualcosa di più utile per il paese, considerando soprattutto il fatto che i soldi sono pubblici, e quindi ottenuti con il contributo di tutti, o perlomeno di chi versa regolarmente le tasse - sottolinea il primo cittadino di Cavaglià - Mi rendo conto che ognuno si diverta con i mezzi che il proprio cervello gli fornisce, ma, sforzandosi un po’, si potrebbero anche trovare modi meno idioti per rendersi felici. In ogni caso, se qualcuno dovesse aver notato qualcosa, sarei ben lieto e grato nell’ascoltarlo”.