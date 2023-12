Fiamme sulle montagne di Condove, ancora lanci con il Canadair: ci sono anche i Vigili del Fuoco di Biella FOTO e VIDEO

C'è anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella nell'incendio scoppiato sulle montagne di Condove, tra le borgate Pralesio, Muni, Oldani e Camporossetto. Da venerdì notte un vasto incendio si è propagato nel territorio del paese valsusino, impegnando squadre dei Vigili del Fuoco provenienti, oltre dal nostro capoluogo, anche da tutta la Valsusa, da Torino e anche da Asti. Nelle scorse ore il Comune ha aperto anche il COC (Centro Operativo Comunale) per mobilitare anche i volontari di Protezione civile e di Croce Rossa.

Camporossetto e Oldani sono le borgate dove il fronte delle fiamme è stato più aggressivo: numerose le squadre di pompieri a presidio delle case. Fino alla tarda serata di ieri i volontari Aib hanno proseguito le azioni di contrasto alla propagazione della linea di fuoco. A partire dalle prime luci di questa mattina sono ripresi i lanci d'acqua dei Canadair e l'elicottero Erikson, dopo i sorvoli già effettuati in giornata.

E sugli incendi il sindaco di Condove Jacopo Suppo esprime tutta la sua amarezza. In passato alcuni piromani avevano già appiccato le fiamme nelle borgate Siliodo e Camporossetto. Per questo motivo in primavera, spiega, "avevamo fatto un’opera di manutenzione del bosco e di realizzazione di alcune piccole piste tagliafuoco tra queste due borgate. Quest’anno, dopo quell’intervento, gli incendi sono partiti dalla località Bonaudi, e cioè dall’altro fronte della montagna".

"Abbiamo a che fare con dei criminali, con delle persone che hanno il completo disprezzo per la natura e per l’incolumità delle persone, che conoscono molto bene i luoghi. É quindi evidente che queste persone vivono tra di noi, e bisogna fare di tutto per identificarle" conclude Suppo.