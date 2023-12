Buttano bocconi avvelenati nel giardino, il cane rischia di morire: il racconto dei proprietari

Bocconi avvelenati a Vigliano Biellese, un cane ne inghiotte qualcuno e rischia di perdere la vita. È successo nei giorni scorsi nella zona tra via Lamarmora, corso Avilianum e via Umberto. A raccontare quanto accaduto i proprietari del piccolo quattrozampe, tornato fortunatamente a scodinzolare tra le mura domestiche: “Purtroppo il nostro cagnolino è stato vittima di un tentativo di avvelenamento. Non sappiamo chi sia l'autore del terribile gesto ma abbiamo denunciato il fatto alle autorità e inviato i campioni, espulsi oralmente dal cane, alle opportune sedi per le analisi chimiche/biologiche del caso”.

“Il nostro caro amico a quattro zampe è stato molto male – spiegano - Ha ingerito, infatti, due pezzi di spugna imbevuti di grasso e detersivo, deliberatamente gettati nel nostro giardino al fine di attrarlo e indurlo a ingerirle. Sono uno strumento pericolosissimo: una volta inghiottite, le spugne si gonfiano nello stomaco e possono causare un blocco digestivo che può portare rapidamente alla morte se non vengono rimosse al più presto. A parte la paura e la corsa al Pronto Soccorso veterinario, la storia ha avuto un lieto fine e il nostro cagnolino è sulla via della piena guarigione”.

La vicenda ha profondamente colpito la comunità della zona, tanto che sono stati affissi all'esterno di molte abitazioni alcuni manifesti di ferma e assoluta condanna verso i presunti autori, in segno di totale solidarietà per quanto accaduto. “Non sappiamo chi sia stato ma non vogliamo che eventi analoghi debbano ripetersi in futuro. Vedendo questi striscioni ci auguriamo che l'autore si vergogni nel profondo dell'animo e comprenda la gravità di ciò che ha fatto. Gli animali, tutti, fanno parte della nostra vita e delle nostre famiglie. Se qualcuno avesse visto qualcosa non esiti a contattare le forze dell'ordine”.