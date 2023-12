Gaglianico, in arrivo un corso di potatura delle piante da frutto

Un corso per dare le informazioni principali per poter potare nel modo corretto le più comuni piante da frutto, è il progetto che l’amministrazione comunale ha messo in cantiere per l’inizio del 2024.

“Il corso gratuito, tenuto dai docenti dell’ Istituto di Istruzione Superiore "Gae Aulenti" di Biella - indirizzo Agrario – spiega il vice-sindaco Luca Mazzali - si svilupperà in tre lezioni teoriche, presso l’Auditorium comunale, nelle date del 16-23-30 gennaio e di una lezione pratica sul campo che si terrà (meteo permettendo) sabato 3 febbraio; in questo modo si vuole fornire le principali nozioni tecnico-pratiche e dimostrative necessarie per eseguire le corrette potature dei principali alberi da frutto.

Questo evento è il proseguimento di un progetto volto a favorire un riavvicinamento delle persone alla natura e all’ambiente, partito nel 2019, con la realizzazione degli Orti Urbani per passare nel 2020 con il corso per coltivare un orto naturale, con la speranza che anche questo possa ottenere il medesimo consenso.”

Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 12 gennaio, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Gaglianico o al numero: 015/2546409