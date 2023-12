Bioglio, il vento porta via l'Albero di Natale: la comunità ne piazza un altro. Il grazie del sindaco

Il vento porta via l'Albero di Natale di Bioglio, la comunità ne piazza un altro a tempo record. A darne notizia sui social il sindaco Stefano Ceffa: “Grazie alla nostra Pro Loco, al mitico Enrico Totolo e al consigliere Piermario Garbino! Anche se il vento ha provato a piegare il nostro Natale non ha spezzato il desiderio di fare festa e in men che non si dica chi parla poco e lavora molto ci ha restituito un albero attorno al quale trovarci nel tempo di Natale. Non sarà quell'altissimo albero decorato che abbiamo visto nei giorni scorsi ma ha un significato ancor più bello: una comunità che non si ferma che cammina anche contro vento! Grazie a chi ci ha regalato un Natale così bello! Il significato dei gesti a volte è di una potenza assoluta, grazie oggi a chi con un gesto ci ha insegnato che niente ci può togliere il desiderio di gioire insieme. Grazie ragazzi! Siete stati davvero stupendi!”.