ANC Biella, visita ai soci per gli auguri di Natale

L'Associazione Carabinieri di Biella in visita a casa e in casa di Riposo ai suoi soci in età avanzata. In occasione degli auguri di Natale una rappresentanza dell'A.N.C di Biella si è recata presso la Casa di Riposo di Dorzano a fare visita alla socia benefattrice Sig.ra Boschetti Eugenia (vedova del Tenente Bobbio Giuseppe): oltre agli Auguri di Buon Natale, è stata l'occasione di fare anche gli Auguri per il suo 99/esimo compleanno.

La signora dopo essere stata omaggiata con fiori e dolci per l'occasione, ha ringraziato calorosamente i presenti e ha dato appuntamento per il prossimo anno a festeggiare il secolo di vita. A seguire veniva fatta visita nelle abitazioni dei soci in età avanzata: Maresciallo Salsano Giuseppe e Maresciallo Pileri Antonio.Ad entrambi è stata portata la vicinanza dell'associazione e scambiati gli auguri di un sereno Natale e di un felice nuovo anno. Nell'occasione al Maresciallo Salsano è stato consegnato l'attestato di fedeltà rilasciato dalla Presidenza Nazionale di Roma per aver raggiunto il traguardo dei 50 anni d'iscrizione alla Sezione di Biella.