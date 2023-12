Biella, le previsioni meteo: cieli sereni e nessun’allerta meteo presente.

In questi ultimi giorni il Biellese, oltre a molte altre zone in tutta Italia, è stato attraversato da violente raffiche di vento che non hanno risparmiato piante, tetti e danneggiato veicoli. Oggi, Foehn smette di soffiare per sostituirsi alla “quiete dopo la tempesta”: nessuna allerta meteo presente.

Domenica 24 dicembre, secondo 3Bmeteo il sole splenderà per l’intera giornata e non sono previste precipitazioni. Le temperature si attesteranno fra i 14°C e 5°C, presentando venti lievi al mattino e al pomeriggio.

A Natale, lunedì 25 dicembre, la temperatura massima prevista si abbassa, scendendo a 11°C. Il sole ci accompagnerà per l’intera giornata e i venti scompariranno del tutto. Si conferma l’assenza di allerte meteo.

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ovunque, decretando un Natale assolato.