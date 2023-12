Buoni spesa alimentari, a Vigliano erogati oltre 28mila euro a 100 famiglie

L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese sta concludendo in questi giorni l’erogazione di buoni spesa quale misura di solidarietà alimentare per le famiglie del territorio.

“Entro il termine previsto del 17 novembre, sono state presentate 102 domande – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Elena Ottino - Cento di queste sono in possesso dei requisiti richiesti: la residenza nel Comune e l’indicatore ISEE minore o uguale a 15mila euro. Ai cento beneficiari sono stati quindi assegnati buoni di differente importo complessivo, in relazione a cinque fasce ISEE, al fine di sostenere in modo più consistente quanti sono in maggiore difficoltà. Si è tenuto conto inoltre della presenza di minori, di persone con diversa abilità e di ulteriori fattori di disagio del nucleo familiare. La somma totale erogata è pari a 28.150 euro: con le card assegnate, è possibile acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità”.

“Confidiamo – conclude Ottino - che le gift card erogate possano essere di concreto aiuto alle famiglie che ci manifestano una reale e costante difficoltà nell’affrontare i costi della spesa quotidiana. Nei prossimi mesi, provvederemo ad erogare i contributi comunali per la locazione, con un’attenzione specifica a quanti affrontano ingenti spese per l’affitto. La somma già accantonata al riguardo è pari a € 19.707,81”.