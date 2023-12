Il Natale bussa alla porta, la scuola di Chiavazza campionessa di solidarietà FOTO

La scuola primaria “XXV Aprile” di Chiavazza, dell’Istituto comprensivo Biella 2, guidato dal dirigente Aldo Ferdani, ha celebrato la “Festa di Natale”, uno dei tanti momenti formativi, previsti dal progetto d’Istituto “Conosci…mi”, inserito nel PTOF. Lo scorso 18 dicembre è arrivato a scuola Babbo Natale, portando gioia e suscitando sorpresa nelle classi.

Ad ogni classe ha consegnato in dono un giocattolo offerto dall’Associazione Banca del Giocattolo. Babbo Natale ha raccontato che quest’anno, presso la sua “fabbrica dei giocattoli” al polo Nord, le cose vanno a rilento e ha bisogno del contributo di tutti per completare in tempo la raccolta dei giochi per tutti i bambini, chiedendo agli alunni di diventare i suoi aiutanti “elfi”.

Il “vecchio barbuto” ha chiesto ai bambini di portare a scuola un giocattolo in buono stato, con cui non giocano più, da donare a lui che distribuirà ai bambini più bisognosi, insegnando così la bellezza della generosità. Sarà successivamente l’Associazione Banca del Giocattolo e il Centro di aiuto alla Vita di Biella che si occuperanno di destinare i giocattoli alle famiglie meno abbienti della città.

Questo piccolo gesto d’amore e di solidarietà verso i loro coetanei meno fortunati si è svolto nella mattinata del 22 dicembre. Nel pomeriggio ha riscosso grande successo lo spettacolo organizzato dai docenti, alunni e genitori e dall’Associazione Genitori di Chiavazza, presso il cortile della scuola, dove tra canzoni, ballo e recite si è vissuto un momento di gioia e spensieratezza.

A seguire, i genitori accompagnati dai propri figli hanno vissuto una piccola festicciola con gli insegnanti all’interno delle proprie classi. Questi sono i valori che vogliamo celebrare per vivere con autenticità il Natale, quali la solidarietà, la condivisione, la generosità e la pace.