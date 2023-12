Un residente di Netro scrive: “Da 2 giorni senza corrente, forse farò il Natale al freddo e al buio”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sono un'abitante di Netro e, da due giorni, non ho la corrente elettrica. Presumo in seguito al forte vento dell' altra notte. Vivo in una casa singola, appena ai margini del paese ma non fuori dal mondo. Malgrado le segnalazioni fatte agli organi competenti (con cui peraltro non è facile comunicare) al momento niente si è mosso e comincio a pensare che dovrò trascorrere il Natale al freddo e al buio. Senza elettricità non funziona neanche il riscaldamento. Ringrazio per l'attenzione”.