Biella, un cittadino segnala: “Albero caduto in via Piemonte, è da rimuovere” FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Segnalo la presenza di un albero caduto in via Piemonte 20, a Biella, crollato dopo le intense raffiche di vento dei giorni scorsi. Al momento blocca il passaggio pedonale. Sarebbe opportuno rimuoverlo e mettere in sicurezza l'area”.