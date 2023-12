“È da un mese che sparano fuochi d'artificio con mega esplosioni! Di giorno e di sera a Chiavazza! Ora basta”. È solo una delle tante segnalazioni di residenti pervenute nei giorni scorsi alla nostra attenzione.

In tanti, infatti, parlano di spettacoli pirotecnici di breve durata ma di preoccupante intensità. Specialmente per gli animali da compagnia. “È molto pericoloso e nocivo per la loro salute” scrivono alcuni cittadini.