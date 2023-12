Premiati a Torino i Campioni del TSN Biella FOTO

La finale di Coppa d’Inverno, disputata nel primo fine settimana di dicembre a Bologna, ha concluso la stagione 2023 del Tiro a Segno e Sabato 16 a Torino si sono svolte le premiazioni del Campionato Regionale Piemontese. Numerosi i biellesi saliti sul podio.

Alberto Firemi, come sempre, è stato fra i mattatori. Vincitore del Circuito Regionale nel Gruppo A della Pistola a 10 metri, Firemi ha occupato il secondo posto nella graduatoria regionale dell’Automatica, della Pistola Libera e Pistola Sportiva gruppo A. il biellese, inoltre, può fregiarsi del titolo di Campione Regionale di P10 e PL. Anche Claudio Favetto, nella stagione 2023, ha gareggiato in molte specialità nella categoria Master.

Il biellese ha collezionato tre argenti (Pistola Libera, Sportiva, Automatica) e il bronzo nella Pistola Standard. Tre titoli Regionali per Federica Donetti: vincitrice e Campionessa Regionale nella Carabina a 10 metri, nella Carabina Sportiva a terra e nella Carabina tre posizioni. Sul podio anche Patrick Grosso, terzo in classifica nel gruppo C della Pistola a 10 metri e nella Pistola Libera nonché vincitore della gara che ha assegnato il titolo regionale della specialità a 10 metri. Davide Locatelli ha raggiunto il terzo posto nel Gruppo B della Pistola Sportiva uomini.

Al vertice del Campionato Regionale di Carabina a 10 metri della categoria Ragazzi si è insediata Benedetta Varesano, precedendo Simone Giannino, che ha invece vinto nella stessa categoria la Carabina a 10 metri tre posizioni. Sempre nella Carabina a 10 metri, ma fra gli juniores, da segnalare il secondo posto di Edoardo Coppa. Fra i Master della Carabina il TSN Biella annovera Luigino Donato in testa nella Carabina a 10 metri e al terzo posto nella Carabina a terra. Terzo gradino del podio anche per Anna Paola Zavattaro nella Carabina a 10 metri Master donne.

Tornando all’arma corta, Franco Marinoni si è assicurato il primo posto nella P10 Master e nella Pistola Libera Master a 50 metri, di cui è Campione Regionale, con Gastone Veronese sul terzo gradino del podio. Nella Pistola a 10 metri Master donne l’argento ha premiato Simonetta Pucci. Ezio Veronese e Dante Maspes hanno occupato il primo e il secondo posto nella Pistola Automatica Master a 25 metri.