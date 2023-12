BonTonTeen, il BonTon natalizio che vale anche se sei giovane e vivi ancora in casa

Quando si invitano gli ospiti a casa, quali sono le regole di un'accoglienza impeccabile?

A seguire alcuni dettagli non trascurabili da tenere in mente, il primo è quello del condividere partecipando attivamente ai preparativi e all’organizzazione di un natale in casa propria a regola d’arte.

Quando gli ospiti arrivano, prendete personalmente i loro cappotti e sistemateli con cura in un luogo che non ostacoli la serata. Ricordatevi di non accoglierli in ciabatte o abiti informali, quali comode tute da ginnastica, sarebbe un'offesa al buon gusto. Sarà poi un gradito compito vostro, quello di restituire i cappotti ai proprietari, un gesto di estrema cortesia. È importante evitare di ammassare tutti i cappotti, in modo che se gli ospiti hanno bisogno di qualcosa non debbano cercare tra montagne di abiti altrui.

Un altro argomento molto importante riguardo all'etichetta è la disposizione dei posti a tavola. La padrona di casa indicherà il posto a ciascuno e sarà la prima a sedersi, seguita dalle altre signore e poi dagli uomini. È importante non separare le coppie e riunire le donne tutte da una parte e gli uomini dall'altra, è sempre bene mantenere un equilibrio. Un'altra regola suggerisce che le coppie non si siedano mai vicine al tavolo in modo che possano interagire separatamente con gli altri ospiti. Personalmente, trovo che questa regola possa essere facilmente ignorata, ma ovviamente spetta a voi e solo a voi decidere quali regole seguire nella vostra casa.

Passiamo ora al cibo:

Innanzitutto, è importante ricordare la regola d'oro, l'ospite viene prima di tutto. Per questo motivo, sarebbe opportuno informarsi qualche giorno prima sui gusti dei vostri invitati a tavola: è fondamentale sapere se un ospite ha intolleranze, esigenze particolari, è vegano o vegetariano, in modo che si senta a proprio agio durante il pranzo o la cena e non si trovi costretto a rifiutare ciò che gli viene offerto.

Una volta stabilito cosa i vostri ospiti non possono mangiare, è il momento di decidere cosa cucinare e soprattutto quanto. L'equilibrio è fondamentale a tavola e la soluzione migliore è servire 4 portate che siano ben armonizzate tra loro. Si comincia generalmente con un antipasto, talvolta preceduto da alcuni finger food, si prosegue con il primo, il secondo, il dolce e la frutta. Un consiglio degli esperti è evitare di proporre bis, si rischia di esagerare, rendere il tutto squilibrato e impegnativo (anche per gli ospiti).

È importante anche abbinare bene i vini al pasto. Se si è in dubbio, è meglio optare per lo spumante durante tutto il pasto e poi abbinare il vino giusto al dolce. Se si decide di fare anche l'aperitivo, questo andrà servito in una zona diversa da quella predisposta per il pranzo o la cena (ad esempio il salotto) e non bisognerà aspettare l'arrivo di tutti gli ospiti per servirlo, ma dovrà essere offerto man mano che arrivano. Deve essere leggero: vino, champagne o analcolico e qualche stuzzichino, senza utilizzare piattini o posate, ma solo tovaglioli. Gli stuzzicadenti sono assolutamente vietati.

Una regola piuttosto interessante riguarda come dividere il pane. Il pane non va mai tagliato, ma spezzato con le mani.

L'acqua non deve mai essere presentata in bottiglie di plastica, ma in apposite caraffe di vetro. Per quanto riguarda il vino, deve essere sempre presentato in bottiglia con etichetta e marca ben visibile. Può essere versato in una brocca solo dopo averlo stappato davanti ai commensali.

Pandoro e panettone, come ben sappiamo, non possono mancare in queste occasioni. Naturalmente, ci sono anche delle regole per loro: il panettone deve essere servito su un piatto da portata, intero, insieme a un coltello seghettato. Infatti, va affettato davanti agli ospiti. Il pandoro, invece, va servito già affettato, tagliato in grosse fette da cui poi si ricaveranno piccole porzioni.

Pandoro e panettone, inoltre, vanno sempre e solo spezzati con le mani e mai morsi!

E ora... facciamo un brindisi!

Anche per quanto riguarda il brindisi, il Galateo ha le sue regole. Probabilmente vanno in contrasto con ciò che molti fanno a Natale: infatti, a quanto pare, tranne che a Capodanno, bisogna stappare la bottiglia senza fare rumore. E, mi dispiace per gli astemi qui presenti, ma tutti i commensali dovranno alzarsi in piedi e brindare. Attenzione però a non far tintinnare i bicchieri! Non devono toccarsi né fare rumore: devono solo essere avvicinati.

È importante anche capire quali sono gli argomenti da evitare a tavola: un tempo era assolutamente tabù parlare di sesso, religione o politica. Oggi le regole sono meno rigide, ma è comunque vietato parlare di procedure mediche, malattie e denaro. Ovviamente, sono altrettanto vietati i discorsi prolissi e i monologhi.