"Un posto dove non sei mai stata", on line il cortometraggio girato a Castelletto Cervo - Foto pagina FB Comune Castelletto Cervo

“Marta ha diciassette anni e prova simpatie verso il coetaneo Luca. Vorrebbe trascorrere le giornate con lui ma deve tenere a bada il fratellino Andrea…”

Questa è la trama di "Un posto dove non sei mai stata", il cortometraggio che racconta 'estate di cinque ragazzi a Castelletto Cervo, realizzato a Castelletto da Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza, con i i ragazzi del laboratorio video del progetto "Contiamo su di noi – H2O”.

Il cortometraggio è da pochi giorni on line come scrive sui propri canali social l’Amministrazione Comunale di Castelletto Cervo: “Avete mai visto un film girato a Castelletto Cervo? È finalmente online il cortometraggio "Un posto dove non sei mai stata" interamente girato sul suolo del nostro paese. Un grande grazie a Manuela Tamietti, a Maurizio Pellegrini e ovviamente ai ragazzi del centro diurno "Le ali" di Cossato, ovvero gli attori del nostro corto. Un prodotto a cui il Comune tiene particolarmente per la sua importanza culturale, turistica, sociale. Dategli un'occhiata!”