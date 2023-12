Gassino Torinese, pensionato investito mentre attraversava la strada: morto

Dovrà rispondere di omicidio stradale un operaio 48enne che ieri pomeriggio a bordo della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito a Gassino Torinese un 79enne. Il pensionato, dai primi rilievi, stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali.

La vittima, immediatamente soccorsa, è stata immediatamente trasportata in ospedale a Torino dove, però , in serata, è deceduta a causa dei gravi traumi riportati nell’incidente. Gli accertamenti etilometrici a carico dell’automobilista hanno dato esito negativo e i documenti di guida assicurativi e di circolazione sono risultati in regola.