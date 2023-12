Fiamme nel vicino Torinese, al lavoro AIB e Vigili del Fuoco: in volo anche l’Erickson

Nella notte vigili del fuoco, Aib e carabinieri hanno monitorato l’andamento dell’incendio, che si è sviluppato ieri verso le 12 nella zona della Turina a San Germano Chisone.

Con il passare delle ore, alimentato dal vento, il rogo si è spinto verso Prarostino, correndo in zone impervie dove era difficile intervenire. In serata la sindaca Fiorella Vaschetti ha disposto l’evacuazione di borgata Allamanda. C’era preoccupazione anche per la casa di riposo.

Ma ora la situazione è sotto controllo e le condizioni meteo hanno permesso ai vigili del fuoco di utilizzare l’Erickson per lanciare acqua sui focolai.