Scomparso a soli 20 anni in un tragico incidente stradale, il Bona ricorda Stefano

Lutto nel Biellese per la notizia della tragica scomparsa di Stefano Sughi, mancato ad appena 20 anni in un drammatico incidente stradale (leggi anche: Schianto mortale sulla A4, 20enne perde la vita: era residente a Biella).

A ricordalo, in queste ore, l'Istituto Eugenio Bona di Biella: “Tutta la nostra scuola si stringe al cordoglio della famiglia per la perdita di Stefano Sughi, nostro ex allievo che aveva concluso gli studi nell’a.s. 2021/2022. Riposa in pace, Stefano”. Al momento non è ancora stata fissata la data dei funerali.