Neanche il clima natalizio attenua le discussioni tra familiari, conoscenti e vicini di casa.

Nella sola giornata di ieri, 22 dicembre, sono stati diversi gli interventi dei Carabinieri per sedare alcune liti scoppiate per i più disparati motivi nei comuni di Portula, Borriana, Curino, Valdilana, Gaglianico e Cerrione. In tutti i casi le parti sono state riportate alla calma dai militari dell'Arma.