Valdengo, tanti giovani e boom di presenze alla Peschiera per il Christmas Event

Era molto atteso da diversi giorni il tradizionale evento che dava il via alle vacanze natalizie. Infatti le prevendite sono andate esaurite in poco tempo e la collaborazione con i rappresentanti d’istituto è risultata nuovamente vincente. 1700 ingressi sono i numeri del “Christmas Event”.

Grande entusiasmo da parte dei due fratelli Maiolatesi che dichiarano: “Questa risposta del pubblico biellese è sinonimo di come tanti ragazzi e ragazze abbiano voglia di divertirsi in serenità e in maniera sana quando c’è una proposta seria e innovativa. Questa stagione è iniziata nel migliore dei modi e siamo fiduciosi possa continuare così nei prossimi appuntamenti. Auguriamo buone feste a tutti.”

Anche il padrone di casa Gio Fantini manifesta il suo entusiasmo. “La Peschiera diventa sempre più un punto di riferimento per i ragazzi e le famiglie che possono portare i propri figli in un ambiente sicuro. Una location davvero per tutti dai più giovani ai piu adulti, siamo contenti di vedere cosi tanti ragazzi e poterli accogliere nei nostri spazi.”