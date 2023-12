In Valle Cervo è tutto pronto per la Fiaccolata di Natale al Santuario di San Giovanni Battista

Tutto pronto a Campiglia Cervo per la tradizionale Fiaccolata di Natale, di scena domani sera, alle 22.45, in località Asmara. Il corteo si sposterà poi al Santuario di San Giovanni Battista (passando per Oretto e Santa Maria), dove si terrà la Santa Messa di mezzanotte.