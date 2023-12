Biella, la Scuderia Giovanni Bracco tira le somme del 2023.

Il tradizionale appuntamento con la Cena degli Auguri di fine anno, tenuto nei giorni scorsi alla Locanda della Baraggia di Villanova Biellese, ha di fatto concluso la stagione 2023 della Scuderia Giovanni Bracco di Biella, la prima con il giovane Filippo Vigna alla guida del gruppo.

“Il 2023 è stato un anno positivo” ha commentato il Presidente all’inizio del suo intervento; “il merito però non è soltanto mio ma anche degli altri esponenti del Consiglio Direttivo: il Vicepresidente Alberto Dellavedova, il Segretario Alberto Ritegno, il Tesoriere Luigi Vigna e il Consigliere Davide Callegher. E poi, naturalmente, di tutti i soci, grazie ai quali la “Giovanni Bracco” quest’anno è cresciuta davvero molto! Lo vediamo anche questa sera: l’anno scorso alla cena di fine anno eravamo una quarantina, quest’anno siamo più di sessanta!”.

“Il gruppo è cresciuto davvero tanto, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente” ha poi aggiunto: “basti pensare che quest’anno la “Giovanni Bracco” si è piazzata al primo posto fra le Scuderie in tutte e tre le gare di regolarità biellesi (Valli Biellesi, Biella Classic e Occhieppo–Graglia). E poi ci sono i risultati che abbiamo ottenuto nelle gare “fuori casa”, dove abbiamo portato il nome di Biella e ci siamo fatti conoscere”.

Un esempio per tutti: al Franciacorta Historic, da sempre una delle gare più importanti del settore regolarità, la “Giovanni Bracco” è stata premiata come scuderia più numerosa, davanti alle locali Brescia Corse e Franciacorta Motori, sodalizi molto più longevi della scuderia biellese.

La “Giovanni Bracco” si è fatta conoscere anche per i risultati ottenuti, frutto delle numerose sedute di allenamento che l’amico Davide Callegher riesce sempre a organizzare. Sono appuntamenti che ci aiutano a migliorare e a fare gruppo, un gruppo sempre bello, vivo e molto unito!”.

Filippo Vigna ha poi ringraziato i “portacolori” della Scuderia, “equipaggi che hanno ottenuto risultati davvero importanti e in molte occasioni dato “del filo da torcere” a piloti molto esperti”: Todeschini-Boggio, Callegher-Brondolin, Delpiano-Vigna e Bagatello-Tasinato.

Prima di passare alle premiazioni, Filippo Vigna ha parlato degli appuntamenti 2024 della “Giovanni Bracco”. “L’anno prossimo parteciperemo nuovamente a tutte le gare biellesi (Valli Biellesi, Biella Classic e la nostra Occhieppo–Graglia, che sarà a luglio) ma saremo anche presenti agli eventi locali “meno competitivi” come Ruote nella Storia e il Revival Rallye della Lana. E poi, come quest’anno, faremo tante gare fuori Biella, dove, ne sono certo, non mancheremo di ben figurare. E per prepararci adeguatamente a questi appuntamenti, faremo ancora tante sedute di allenamento!”

Vigna ha poi ricordato, anche come Vicepresidente della Commissione Sportiva di ACI Biella, che il 1° febbraio passeranno da Biella le vetture del Rallye di Monte-Carlo, durante la “marcia di avvicinamento” Milano – Monte-Carlo.

“Non è stato facile ottenere questo risultato” ha precisato, in un successivo intervento, il Presidente di Aci Biella, Andrea Gibello. “Avremo a Biella 134 equipaggi provenienti da tutta Europa, uno spettacolo davvero da non perdere!”.

A seguire le premiazioni del Campionato Sociale della Scuderia vinto, per quanto riguarda i piloti , da Mauro Todeschini e, per i navigatori , dalla moglie, Fiorenza Boggio.

Ai primi dieci posti nella classifica dei piloti si sono piazzati, dopo Todeschini, Davide Callegher, Giorgio Delpiano, Andrea Bagatello, Luigi Vigna, Giuseppe Barazza, Daniele Rotella, Guido Zanone, Alberto Ritegno e Alberto Dellavedova. Per quanto riguarda i navigatori, dopo Fiorenza Boggio si sono piazzati Andrea Vigna, Giancarlo Brondolin, Filippo Vigna, Guglielmo Barberis, Pietro Barazza, Marco Barbera, Vittorio Rotella, Guido Oleari e Giusi Barbanotti.