Verrone, il grazie dei genitori alla Scuola Primaria: “Luogo speciale per i nostri bambini”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine per lo straordinario impegno e dedizione della scuola Primaria di Verrone. Un sentito ringraziamento alle maestre Filippa, Loretta, Shamala e Camilla, che hanno guidato i nostri bambini con passione e professionalità lungo il percorso scolastico.

Grazie anche a maestra Antonella Zaccaria, Direttrice del Plesso e al Sindaco di Verrone, maestra Cinzia Bossi, per il loro contributo prezioso. La scuola di Verrone si distingue per la sua atmosfera accogliente e per il costante impegno nel favorire l'ambientazione dei bambini, condividendo spazi, regole e un percorso didattico su misura.

Il merito va al corpo docente e ai nostri piccoli artisti, che rendono la scuola allegra, luminosa e vibrante. Un ringraziamento particolare al Preside, Papa Antonello, per la sua presenza costante e la disponibilità nel dialogo con il gruppo genitori. La scuola primaria di Verrone, nel contesto dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese di Candelo-Sandigliano, è indubbiamente un fiore all'occhiello.

Grazie di cuore a tutti coloro che contribuiscono a rendere la nostra scuola un luogo speciale e significativo per i nostri bambini.

Con gratitudine,

Il Gruppo Genitori”