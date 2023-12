Riparte il “Team Ingra”

È ricominciata a pieno ritmo la stagione agonistica per il Team Ingra rappresentante della palestra ASD Ramella.

Domenica 17 il Team Ingra ha risposto presente con 4 atleti al memorial “Lincetti” per quanto riguarda gli sport da combattimento.

Nella splendida cornice di Inzago i portacolori biellesi si sono ben distinti rispettivamente con Foscale Desiré nella disciplina K1 -50, con Bosio Daniele nella boxe entrambi sconfitti ma autori di un ottima prestazione .

Degna di nota la prestazione di quest’ ultimo che, nonostante i suoi 41 anni ha saputo tenere testa ad un avversario a con ben 23 anni in meno, l’ impegno profuso dall’ atleta biellese mostra come i ragazzi guidati da Ingrasciotta abbiano sviluppato un sistema di lavoro in palestra adatto davvero a tutti.

Grande prestazione e successo meritatissimo per Lemuel Chiarini nella categoria -70 K1 seconda serie, salito sul ring con grande determinazione e, sicuro del grande lavoro svolto in palestra ha seguito alla perfezione le istruzioni del suo angolo guidato dal Maestro Andrea Ingrasciotta e ha portato a casa la vittoria senza che questa fosse mai messa in discussione dall’ avversario.

Spettacolare esordio tra i Pro per Karafi Amjad nel K1 – 70, il ragazzo ha incantato la platea mostrando una serie di combinazioni frutto del duro lavoro svolto in palestra.

Contro un avversario ben più esperto Karafi ha vinto nettamente il primo round, nel secondo mette a segno un ko costringendo al conteggio l’ avversario con un preciso gancio sinistro.

Purtroppo per il ragazzo però la differenza di esperienza con il rivale lo ha portato a voler eccedere e a subire a sua volta 2 ko che anno costretto l’ arbitro a fermare l incontro.

Un vero peccato per l’ atleta biellese che comunque torna con la consapevolezza di aver dimostrato a tutti le proprie capacità e certamente per lui non mancheranno le occasioni di rivalsa in una carriera che sembra in fase di decollo.