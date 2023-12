eBike Biella consiglia un nuovo percorso....Tanta Serra ed un po' di Bessa, FOTO

Giretto di allenamento in Serra. Voleva essere semplicemente un'uscita defatigante nonchè l'occasione per cercare percorsi alternativi. Alla fine abbiamo fatto di tutto per cercare di perderci nella zona della bassa Serra. Ringraziamo Strava che ci ha guidati anche dove i sentieri proprio non si vedevano...

Avvicinamento alla Serra passando dai boschi di Camburzano per raggiungere il ponte sull'invaso dell'Ingagna. C'è un po' più di acqua rispetto allo scorso anno ma è comunque ancora decisamente poca.

Sosta caffè a Donato prima di iniziare la lunghissima discesa sul tracciato del Toboga (sempre spettacolare) fino nei pressi di Zimone. Poi, iniziamo ad "inventare".

Che la zona sia poco battuta è evidente. Fogliame accumulato e nessuna traccia visibile. La ragione è piuttosto ovvia. Il percorso nonostante non piova da giorni è molto umido ed il fondo sconnesso e scivoloso.

Strava ci ha guidato in maniera impeccabile fino alla Bessa che abbiamo attraversato rapidamente. Rientro da Borriana passando attraverso i vivai Pozzi.

Chiudiamo con 63,41km 1.132d+ in 4h11m

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi... (e se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi..)

Foto e Video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile dell'esperienza.

Per info 335 825 7613