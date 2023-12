Mensa a Vigliano, la minoranza replica al sindaco

Riceviamo e pubblichiamo:

"In riferimento alle dichiarazioni rilasciate alla Vostra testata dal Sindaco di Vigliano Cristina Vazzoler sul dibattito, tenutosi durante l’ultimo Consiglio Comunale, riguardo al servizio della mensa, in qualità di Consiglieri di minoranza, ci preme sottolineare alcuni punti, partendo da una semplice domanda che poniamo all’Amministrazione comunale, alla vostra testata giornalistica e ai lettori.

A cosa serve l'opposizione in un regime democratico? Chi, se non la minoranza, avrebbe il compito e il dovere di segnalare, coinvolgendo i cittadini anche attraverso una raccolta firme, un eventuale problema o una criticità? Tuttavia (ed è questo il punto fondamentale che ci preme sottolineare) non è questo il caso: i genitori che fanno parte della commissione mensa si sono attivati in maniera del tutto autonoma nella raccolta dei dissensi e, solo successivamente, abbiamo deciso di portare la questione in Consiglio Comunale, attraverso la nostra interpellanza, che aveva semplicemente lo scopo di richiedere l’istituzione di una commissione non per le scuole, in cui è già presente una forma di controllo esercitata direttamente dai genitori, ma per la Casa di riposo, che è gestita dalla stessa cooperativa.