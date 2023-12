Elettrificazione della Biella Novara, Mosca: "Finalmente sbloccate le risorse"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La Legge di Bilancio dello Stato del 2019 ha messo a disposizione 5 milioni di euro per la progettazione e l’esecuzione di alcune opere preliminari all’elettrificazione della tratta ferroviaria Biella-Novara. Tuttavia, prima l’arrivo della pandemia e successivamente una serie di intoppi burocratici hanno permesso solo ora di arrivare all’assegnazione dei fondi alla Regione Piemonte.

Fin da subito ho seguito l’iter della vicenda per sbloccare i fondi, prima il titolo del capitolo su cui era assegnato il finanziamento a causa dell’interpretazione del Ministero e successivamente la tipologia di sistema di controllo marcia treni previsto nella descrizione dei lavori, ne hanno rallentato l’assegnazione.

Con un lungo e minuzioso lavoro che ho seguito e spesso incalzato siamo finalmente arrivati al risultato concreto che il territorio attende da anni.

Grazie ad un emendamento presentato dai Senatori della Lega in un provvedimento legato al PNRR abbiamo cambiato titolo al capitolo che oltre la parola “elettrificazione” ora prevede anche il termine “ammodernamento” per comprendere le opere preliminari previste, successivamente attraverso un fitto scambio di pareri tra Regione, RFI e Ministero abbiamo spiegato come il sistema di sicurezza previsto, denominato SCMT, fosse idoneo per la tratta e a quel punto il finanziamento è stato sbloccato.

Questo è un passo importante per arrivare alla piena integrazione del trasporto ferroviario Biellese nella rete Regionale, effettuata l’elettrificazione, dal 2026 con l’introduzione del sistema satellitare di monitoraggio e sicurezza dei convogli che ridurrà il tempo di passaggio tra un treno e l’altro, avremo la possibilità di liberare tracce nei nodi di Chivasso in direzione Torino e Rho in direzione Milano, inserendo ulteriori treni diretti da Biella verso i due capoluoghi.

La convenzione prevede che i fondi vengano trasferiti alla Regione (che ha già istituito il capitolo di bilancio) entro febbraio 2024, il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà essere redatto da RFI entro novembre del 2024 e le opere accessorie, ovvero la realizzazione della sotto cabina elettrica a Novara (quella di Biella è stata realizzata durante l’elettrificazione della tratta verso Santhià), il sistema di controllo marcia treni (SCMT) e i supporti trasmissivi della fibra ottica, sono previsti entro il 2026.

Sono soddisfatto del risultato ottenuto perché ho portato a termine un altro impegno che mi ero assunto in un settore, quello delle infrastrutture e dei trasporti, tra i più complicati per la nostra Provincia. Come ho sempre detto, a volte suscitando critiche ed ilarità, abbiamo rimesso in moto un motore fermo da anni, è ora di cominciare a vedere il bicchiere mezzo pieno e lavorare all’unisono per concludere quanto ho avviato in questi anni. Non appena avremo il progetto mi impegnerò affinchè RFI inserisca le opere nella propria programmazione triennale, in modo da vedere realizzata l’opera nel più breve tempo possibile.

Un ringraziamento va all’Assessore Gabusi che in questi mesi, anni mi ha sempre supportato condividendo le richieste che gli ponevo, ai Segretari della Lega Simonetti che ha sollecitato personalmente il Ministero in più occasioni e Matteo Salvini a cui proprio lunedì scorso abbiamo ricordato l’importanza di questa convenzione e che evidentemente ha provveduto a chiudere l’iter e ovviamente a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato per l’ottenimento del risultato".