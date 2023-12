A Biella Davide Goretti, il responsabile tecnico del MotoGP con Stoner e Simoncelli: è ospite d’onore all’Itis

Giornata speciale, quella di venerdì 22 dicembre, per gli allievi del corso Meccanica- meccatronica dell’Itis “Q. Sella”. Ospite d’onore dell’Istituto, nel ruolo di relatore, è stato infatti Davide Goretti, Tecnico specialista con ventennale esperienza nel Motomondiale, dove è stato capo meccanico nei team di Casey Stoner e dell’indimenticato Marco Simoncelli (oltre che di Alex De Angelis e di Pablo Nieto, con cui ha vinto il Motomondiale nel 1999).

Goretti ha intrattenuto gli studenti ripercorrendo le tappe della propria carriera, che dopo gli studi all’Istituto tecnico industriale lo ha visto conquistare i vertici del MotoGP come Responsabile tecnico di vari campioni: una carriera, ha affermato Goretti, costruita sì con impegno e sacrificio, ma soprattutto con con una grande passione, quella che il tecnico ha raccomandato agli studenti di mantenere sempre viva come ricetta irrinunciabile per giungere a realizzare i propri sogni.

Innumerevoli gli aneddoti che Goretti ha raccontato su piloti e lavoro nei box, catturando l’interesse del centinaio di allievi del corso meccanici che, ovviamente, gli hanno rivolto una gran quantità di domande, alle quali il tecnico, abituato da sempre ad investire sui giovani che giungevano nei suoi team, ha risposto con grande disponibilità.

La conferenza è stata organizzata grazie ai contatti che la prof.ssa Andrea Alessia Cangiotti vanta nel circuito del Motomondiale sul quale, tra l’altro, ha pubblicato un volume (L’anima del Motorsport, ndr) in cui ha raccolto varie interviste realizzate con i protagonisti del mondo a due ruote; compreso, ovviamente, Davide Goretti.