Il Santuario di Oropa presenta l’Incontro d’Avvento: “Beati i miti perché erediteranno la Terra”.

Venerdì 22 dicembre alle ore 21, si terrà in streaming sui canali del Santuario l’incontro “Beati i miti perché erediteranno la terra”, titolo ispirato dalle parole del Cardinal Piazzaballa pronunciate venerdì scorso durante il primo incontro di Avvento. La seconda e ultima serata avrà come protagonista Gian Corrado Peluso, co-autore, insieme a Gianni Mereghetti, del libro “Febbre di vita” dedicato alla vita di Andrea Aziani, uomo innamorato di Cristo, al servizio della Chiesa.

Nato ad Abbiategrasso nel 1953, Andrea Aziani dedicò la sua vita affinché Cristo fosse conosciuto e amato fino ai confini del mondo. Trascorse gli anni della maturità in Perù, dove si impegnò nell’insegnamento aderendo al progetto di Mon. Lino Panizza, vescovo di Lima-Carabayllo, di aprire l’Università Cattolica Sedes Sapientiae. A otto anni dalla sua morte improvvisa, avvenuta a Lima il 30 luglio 2008, Mons. Panizza ha aperto la causa di beatificazione. Di indole discreta, appassionato, attento, Andrea Aziani portò il suo ardore intellettuale agli studenti: viveva per i ragazzi, interpretando il ruolo di professore come una vocazione innata ad educare. Da cristiano si fece testimone della bellezza di Cristo, insegnando con intelligenza sottile e cuore ardente.

Gian Corrado Peluso ha avuto l’opportunità di conoscere Andrea Aziani a Siena nel 1976, per poi affiancarlo per dodici anni in Perù, come docente universitario e preside di Facoltà alla Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS).

Introdurrà l’incontro Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano di Milano, che commenterà i pannelli dell’Armadio degli Argenti dipinti da Beato Angelico.

L’incontro si potrà seguire nella sala Frassati di Oropa oppure sul sito e sul canale Youtube del Santuario

Iniziativa in collaborazione con “Suonate le campane”

Per ulteriori informazioni: www.santuariodioropa.it