I consigli di newsbiella.it per il 22, 23, 24, 25, 26 dicembre

Venerdì 22

- Valdilana, dalle 18 gli auguri di Natale e Sonoria’s Christmas Party

- Ponderano, adorazione eucaristica ore 21 nella chiesa di San Lorenzo

- Occhieppo Inferiore, Fondazione Cerino Zegna, alle ore 15.30 Santa Messa presso la Chiesa della Fondazione celebrata da Don Fabrizio, con la partecipazione dei ragazzi dell’Oratorio di Occhieppo.

- Biella, L'𝐀𝐬𝐝 𝐒𝐤𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚 organizza alle ore 20.30 al PalaPajetta lo spettacolo di Natale. Ospiti d'onore i 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐨 di pattinaggio artistico a rotelle 𝐀𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐨 e 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢. Ingresso con offerta libera.

- Portula, a Castagnea sono state appese le calze, realizzate dalle sarte del gruppo Delfino, sono stati posizionati gnomi e addobbato l'albero nella piazza.

- Callabiana presepe

- Valdilana, presepe gigante di Marchetto

- Postua, rassegna dei presepi

Sabato 23

- Occhieppo Inferiore, Black Kat Tatooing per le donne vittime di violenza: l’iniziativa benefica

- Pollone concerti Natale

- Biella, Trenino di Natale gratuito dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Fermate in Piazza Duomo e in Viale Matteotti.

- Biella, Gli amici del Kart in piazza in Piazza Santa Marta. Simulatori per provare il brivido di guidare un kart.

- Biella, Babbo Natale paracadutista, Stadio Vittorio Pozzo dalle ore 15

- Oropa, l gruppo storico "Viaggio nell'Ottocento" sarà presente alle ore 17:45, al caffè "Deiro" di Oropa.

- Biella, piazza Duomo, presepe vivente il musical dalle 21

- Pollone, concerti Natale

- Masserano, concerto di musica d’organo a tema natalizio dal titolo “Vespri Natalizi all’organo”,

Domenica 24

- Biella, Trenino di Natale gratuito dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Fermate in Piazza Duomo e in Viale Matteotti.

- Biella, Bancarelle in centro

- Valle Mosso, ore 20.30 Fiaccolata dal Prese Gigante al Falò in Borgata Marchetto, Valdilana a cura di Pro Loco di Mosso nell'ambito delle iniziative legate al Presepe Gigante di Marchetto

- Cossila San Giovanni, Biella, alle 20:15 prima della veglia, aspettando il Natale Coro Burcina in concerto nella chiesa

- Salussola visita presepe meccanico chiesa di san Nicola

- Lessona, frazione Crosa, presepe vivente dalle 20.30

- Biella, alle ore 18 Santa Messa natalizia in Duomo. Mons. Vescovo alle ore 24 presiederà Santa Messa solenne della Notte: la celebrazione, animata dal Coro Parrocchiale, è preceduta alle ore 23.15 dalle veglia di preghiera. Al termine della celebrazione mons. Vescovo benedirà il pane di Santo Stefano, come segno di condivisione che sarà distribuito il giorno del Patrono.

Lunedì 25

- Biella, Natività del Signore: il Vescovo celebra il Solenne Pontificale presso la Cattedrale di Biella, alle 16 i vespri solenni

Martedì 26

- Biella, Santo Stefano primo martire e patrono della Diocesi e della Città di Biella, il solenne Pontificale, alle ore 10, è presieduto dal vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella.

- Callabiana presepe e il "Mimo di Zelig"

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visite guidate al Santuario di Oropa

- Biella, Biella Piazzo, Festa di Santo Stefano a Palazzo Ferrero, un pomeriggio conviviale organizzato dall’Associazione Stilelibero e dal Comune di Biella e alcuni partner come Voci di Donne, Fotoclub Biella, Opificiodellarte, Caffè Deiro, CNA e altri,un pomeriggio dedicato al Patrono della città di Biella,le offerte sono destinate al Tavolo Carcere.

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Orari di apertura Mercoledì e giovedì 15.00-19.00; Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00; 8 dicembre, 26 dicembre, 1° e 6 gennaio, 31 marzo (Pasqua) e 1° aprile (Pasquetta) 10.00-19.00; 25 dicembre (Natale) chiuso

- Biella, Museo del Territorio Biellese, Images 2023: Architetture tra ingegno ed arte fino al 23/12 sabato e domenica e l'8 dicembre dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18.

- Biella, via Italia, 38, Tanti cari auguri - BI-BOx Art Space fino al 24/12

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Graziano Dalla Fontana. "Dalla luce alla luce" fino al 7/01

- Biella, per tutto il mese di dicembre, nei locali di “Bar Coffee Corner” in via Pietro Micca angolo via Sebastiano Ferrero 5c, “Sguardi felini”